В ГУ МВД по Челябинской области официально сообщили о назначении нового начальника

В ГУ МВД по Челябинской области официально сообщили о назначении нового начальника главка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», указ о ротации руководителей в региональном ведомстве президент Путин подписал в последних числах декабря. Но на официальном портале правовой информации документ до сих пор не опубликовали.

Зато эта информация появилась на сайте ГУ МВД по Челябинской области: в разделе «Руководство» начальником главного управления МВД РФ по Челябинской области указан генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.

Скоков родился в 1968 в Ростовской области. В органах внутренних дел служит с сентября 1990 года. С 2016 года возглавлял министерство внутренних дел Северной Осетии. Освобожденное им кресло занял теперь уже бывший начальник южноуральского ГУ МВД Андрей Сергеев.

Оба руководителя к местам новой службы пока не прибыли. А сайте МВД Северной Осетии нет даже фотографии Сергеева.

Челябинск, Павел Зварзин

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