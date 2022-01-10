Южноуральцу выставили счет на 120 тысяч за отопление «левой» квартиры

Лишь после вмешательства прокуратуры с южноуральца перестали требовать уплатить долг в 120 тысяч рублей за отопление чужой квартиры.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Красноармейского района провело проверку по обращению местного жителя о нарушении жилищного законодательства.

Мужчина рассказал, что ООО «Перспектива» не раз обращалось с исковыми заявлениями в суд о взыскании с него задолженности за теплоснабжение на сумму свыше 120 тысяч рублей. При этом собственником жилого помещения он не является, в нем не зарегистрирован и не проживает, договор теплоснабжения с фирмой не заключал.

Проведенной проверкой установлено, что теплоснабжающая организация сочла южноуральца законным представителем детей его бывшей супруги, которым принадлежит по 1/3 доли в праве собственности на квартиру, обслуживаемую ООО.

Прокуратурой района директору ООО «Перспектива» внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.

Лишь после этого персональные данные южноуральца из базы данных теплоснабжающей организации исключили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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