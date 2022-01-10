Жители Златоуста выступили против планов мэрии по строительству крематория

В Челябинской области появилась новая точка противостояния между жителями и властями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жителей Златоуста возмутили планы местных властей по строительству крематория в экологически чистом района муниципалитета. Об этом они заявили в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«К вам обращаются жители села Куваши (Златоуст). Просим рассмотреть вопрос о недопущении строительства крематория в экологически чистом районе. Как вариант можно рассматривать территорию бывшего завода «Химдым». Или на месте бывшей свалки Златоуста, – пишут авторы обращения. – На территории, где хотят строить крематорий, протекают три реки. Богатые леса. Грибные и ягодные места. В села Куваши, Тайнак, Тундуш начала возвращаться молодежь. Строятся базы отдыха. Местные жители и дачники выращивают урожай. В результате строительства пострадают близлежащие поселения. Медведевка, Тундуш, поселок Центральный, Куваши, Тайнак».

В мэрии заявляют, что потребность в крематории в городе есть: сейчас желающим воспользоваться этой услугой приходится ехать в Челябинск или Екатеринбург.

«В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, при подготовке генерального плана в обязательном порядке проводятся публичные слушания. Заинтересованные лица вправе предоставить свои предложения по проекту генерального плана, при этом предложения и замечания могут быть внесены в письменной и устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. Публичные слушания начнутся в 16 часов 14 февраля в селе Куваши», – пригласили на общественные обсуждения жителей Златоуста в администрации города.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»