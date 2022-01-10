«Даже хлеба теперь не купить»: в южноуральской деревне закрылся единственный магазин

Жители деревни в Челябинской области остались без магазина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители деревни Берсеневка остались без единственного магазина. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«В небольшой деревне Красноармейского района, Берсеневка, закрыли единственный магазин, – пишут они. – В деревне живут бабушки, им даже хлеба теперь негде купить, маршрутка в селе ездит 3 раза в день, не каждая бабушка может съездить до другой деревни. Помогите решить данный вопрос, в деревне провели высокоскоростной интернет, а хлеба купить негде».

Оказалось, что это не единственный населенный пункт в регионе с такой проблемой. «Не мы одни такие, – комментируют произошедшее южноуральцы. – В Башакуле уже года 2 или 3 как нет магазина и некому до этого нет дела. У вас маршрутка ходит 3 раза, это хорошо, у нас ничего не ходит. Машину нанимаем за 500 рублей и едем в Кунашак».

Похожая ситуация и в поселке Таянды, пишут они.

Челябинск, Виктор Елисеев

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