В Челябинской области продлили зимнюю сессию для студентов из Казахстана

Южно-Уральский госуниверститет продлил зимнюю сессию для студентов из Казахстана.

Как сообщили РИА «Новый День» в вузе, зимняя сессия в ЮУрГУ проходит в дистанционном формате. В университете обучается 465 студентов из Республики Казахстан, и у многих из них возникли проблемы с интернетом и даже телефонной связью.

Поэтому для них сессию решили продлить.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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