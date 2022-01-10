В Челябинской области продлили зимнюю сессию для студентов из Казахстана

Южно-Уральский госуниверститет продлил зимнюю сессию для студентов из Казахстана.
Как сообщили РИА «Новый День» в вузе, зимняя сессия в ЮУрГУ проходит в дистанционном формате. В университете обучается 465 студентов из Республики Казахстан, и у многих из них возникли проблемы с интернетом и даже телефонной связью.
Поэтому для них сессию решили продлить.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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