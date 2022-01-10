«Вам никто не обязан ничего давать»: в Челябинской области детей оставили без подарков от государства

Жители Челябинской области массово жалуются на отказ в выдаче подарков детям из малообеспеченных семей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители сразу нескольких муниципалитетов Южного Урала рассказали об отказе чиновников в выдаче им новогодних подарков для детей. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Почему кому-то достались подарки, а кому-то нет?! – возмутились челябинцы. – Мы, многодетная малообеспеченная семья, не получили положенный подарок от государства. По какому принципу формируются списки? Кто первый встал – того и тапки?! Стыдно должно быть что экономите и наживаетесь на детях! В КЦСОН Ленинского района работают очень «доброжелательные» сотрудницы, отвечающие, что надо было вовремя приходить и получать, и вам никто не обязан ничего выдавать, и звоните куда хотите!"

Впрочем, оказалось, что проблема с подарками коснулась не только семей Ленинского района Челябинска. «В Верхнеуральском районе такая же история», – пишут в комментариях южноуральцы. «Да и в Курчатовском районе Челябинска аналогичная ситуация уже третий год, с 28 декабря не можем получить подарок», – делятся заботами челябинцы. Поддерживают земляков и жители Калининского района областного центра.

По рассказам родителей, без подарков от правительства региона оказались дети из малообеспеченных семей в Копейске, Верхнем Уфалее, Кунашакском районе и других территориях. «Сказали: после праздников звоните, узнавайте. Всегда получали, теперь нет списков», – сетуют южноуральцы.

В министерстве социальных отношений Челябинской области всем родителям детей, оставшихся без положенных им подарков, посоветовали обратиться в ведомство для уточнения ситуации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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