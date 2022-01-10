Снегопад кончился – пробки остались: водители пожаловались на пробки на трассах Южного Урала

Дальнобойщики заявили о продолжающихся заторах на М-5 в Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на отступление снегопадов, затруднения движения на федеральной трассе М-5 «Урал» никуда не делись. Об этом водители заявили в интернет-сообществе «Текслер, помоги». При этом, по словам дальнобойщиков, со сложностями они сталкиваются именно в Челябинской области.

«Когда кончится этот беспредел дорожников на дороге?! Стоим уже третьи сутки на трассе – на участке границы Челябинской области и Башкирии. Сначала валил снег, ссылались на непогоду. Но сейчас погода прекрасная. Объясните, почему дорога не обработана, а движение открывают? Мы платим дорожный налог, «Платон». Когда вы перестанете издеваться над людьми?! Почему мы должны стоять постоянно в многокилометровых пробках?! Почему Башкирия выполняет все, а Челябинская область плюнула на всех. Езжу по Уралу каждый день. И если температура ниже –15, постоянно стоим», – пишет один из дальнобойщиков.

Мужчину поддержали коллеги. По их словам, на дорогу от Уфы до Юрюзани у водителей фур уходит 10 часов, от Уфы до Сатки – 13 часов на 245 километров.

В пресс-службе управления федеральных автодорог «Южный Урал» также признают, что сегодня, 10 января, были зафиксированы затруднения движения на двух участках – в районе Аши и Сатки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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