Власти Катав-Ивановского района возмутило состояние дорог регионального значения

Администрация Катав-Ивановского района потребовала у правительства Челябинской области привести в порядок дороги регионального значения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», град жалоб на состояние магистралей, находящихся в подчинении областных властей, обрушился на аппаратном совещании у главы Катав-Ивановского района, прошедшем в понедельник, 10 января.

«Одной общей проблемой в большинстве сел стала уборка областных дорог после сильного снегопада, – сообщается в официальной группе районных властей в социальных сетях. – Николай Шиманович (глава района. – НД) поручил исполняющему обязанности заместителя главы района по обеспечению жизнедеятельности Вячеславу Дымову подготовить обращение в министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области по безобразному состоянию дорог областного значения».

В новогодние праздники от жителей деревень поступило много жалоб на состояние проезжей части: ее плохо чистили от снега, уточнили в пресс-службе администрации Катав-Ивановского района.

Между тем, именно в новогодние каникулы в горнозаводской зоне прошли сильные снегопады и метели.

Челябинск, Виктор Елисеев

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