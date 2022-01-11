Бывший вице-мэр Магнитогорска останется за решеткой

Адвокаты бывшего высокопоставленного чиновника Магнитогорска не смогли оспорить решение суда о заключении его под стражу.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 11 января, Челябинским областным судом рассмотрена жалоба адвоката в защиту ранее арестованного бывшего заместителя главы Магнитогорска.

«Защитник обжаловал избранную меру пресечения, просил отменить постановление районного суда, вынести новое решение и в удовлетворении ходатайства следователя отказать, мотивируя тем, что доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, не обоснованы, – уточнили в надзорном ведомстве. – Вышестоящим судом жалоба адвоката оставлена без удовлетворения, мера пресечения – без изменения».

Напомним, экс-чиновника задержали 1 декабря прошлого года. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия в течение 2015-2017 годов вице-мэр получил от предпринимателя свыше 2 миллионов рублей за совершение действий по предоставлению земельных участков.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 1 февраля 2022 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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