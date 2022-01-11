Двое южноуральцев нагрели майнеров из Иркутской области на 400 тысяч рублей

Следователи в Иркутске разыскивают потерпевших от действий жителей Миасса, предлагавших помощь в добыче криптовалюты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, двух жителей Миасса были задержаны в Тюмени при попытке скрыться. Мужчины подтвердили, что по собственным подсчетам похитили сбережения примерно 40 человек. Точное количество пострадавших сейчас устанавливают следователи.

В середине декабря в дежурную часть межмуниципального управления полиции «Иркутское» обратились 16 местных жителей. Все они рассказывали, что увидели объявление в сети Интернет, после чего в офисе, расположенном в Иркутстке на улице Байкальская, пытались приобрести оборудование или заключили договор об аренде помещений для дальнейшего обустройства «майнинговой фермы». Представители «фирмы» взяли деньги, однако в последующем оборудование заявителям никто не поставил, а офис оказался пуст. В нескольких случаях потерпевшие предоставили свое оборудования для размещения в «майнинговую гостиницу», после чего оно пропало.

По одному из фактов органами следствия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Проведя комплекс мероприятий, оперативники установили, что вероятные похитители успели покинуть Приангарье. Задержали аферистов в Тюмени, а затем доставили в Иркутск. Задержанные оказались жителями Миасса в возрасте 28 и 33 лет. У них обнаружены около 400 тысяч рублей, предположительно полученных преступным путем. Они не стали отрицать свою причастность к произошедшему. Решением суда оба мужчины помещены под стражу.

В настоящее время полицейские продолжают поиск других участников группы и предпринимают действия для возврата похищенного оборудования, обнаруженного в Челябинске.

Следователи призывают пострадавших от действий мошенников, обратиться в ближайший отдел полиции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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