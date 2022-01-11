Россельхознадзор: в ходе реконструкции водовода в Карталинском районе почве нанесли ущерб на 200 миллионов рублей

Коммерсанты уничтожили почвенный слой в ходе реконструкции части водовода в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, ведомство ежегодно выявляет случаи порчи и уничтожения плодородного слоя почвы подрядчиками, выполняющими работы в рамках контрактов, заключенными с органами местного самоуправления. Это происходит из-за того, что при заключении контрактов, связанных с проведением земляных работ, не предусмотрено проведение рекультивации.

Так, в конце 2020 года жители Карталинского района пожаловались на нарушения земельного законодательства на земельных участках сельскохозяйственного назначения, находящихся у них в собственности, Управление провело расследование и установило, что администрация района заключила контракт на реконструкцию части участка водовода поселка Локомотивный.

Работы были проведены двумя предприятиями: обществом с ограниченной ответственностью и индивидуальным предпринимателем. Одно предприятие во время работ нарушило слой на площади 1 тысячи 725 квадратных метров, другое – на площади 11 450 квадратных метров. Общая площадь повреждения составила 13 тысяч 175 квадратных метров. Как и водится, рекультивация нарушенного плодородного слоя почвы проведена не была, что привело к его уничтожению.

Специалисты управления Россельхознадзора отобрали на месте пробы земли. «Лабораторные исследования, проведенные Челябинской испытательной лабораторией подведомственного Службе ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория» показали существенное снижение значений содержания органического вещества от 39,7% до 82,1%, снижение содержания подвижных форм калия от 28,8% до 60,2%, что говорит о сильном деградировании почвы и признается уничтожением почвенного покрова и порчей земли», – рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора.

В соответствии с приказом минприроды России был рассчитан размер нанесенного вреда. Соответственно, одно предприятие причинило ущерб почвам на сумму 25,8 миллиона рублей, другое – на 171,7 миллиона рублей.

Управление Россельхознадзора в декабре 2021 года направило претензии виновным лицам, которые могут либо добровольно и самостоятельно провести рекультивацию сельскохозяйственной земли, либо оплатить ущерб.

В случае отказа надзорное ведомство обратится в суд за взысканием с виновных сумм причиненного вреда окружающей среде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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