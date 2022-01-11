Челябинцу, сбившего на электросамокате пятилетнего ребенка, на год ограничили свободу

В Челябинске огласили приговор мужчине, сбившему ребенка на электросамокате.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №1 Ленинского района Челябинска признал 36-летнего местного жителя виновным в нарушении правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта.

Напомним, 13 августа 2021 года челябинец, управляя личным электросамокатом, у дома 6 по улице Гагарина в Ленинском районе областного центра, на тротуаре совершил наезд на 5-летнего мальчика. В результате наезда ребенок упал и получил тупую травму головы, квалифицированную как тяжкий вред здоровью.

После наезда на ребенка его отец пытался удержать водителя самоката на месте происшествия, однако тот вырвался и с места преступления скрылся. В октябре он был задержан и признал вину в совершенном преступлении.

Мировой судья приговорил горожанина к одному году ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением электросамокатами, гироскутерами, сигвеями и моноколесами на год.

Кроме того, судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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