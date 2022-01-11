В больницу Копейска привезли младенца с многочисленными травмами

В Челябинской области выясняют обстоятельства травмирования двухмесячного младенца.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство организовало проверку обстоятельств и причин получения травм 2-месячным младенцем из многодетной семьи в Копейске.

Кроме того, доследственная проверка проводится следственным управлением СКР по региону.

Сегодня, 11 января, в социальных сетях появилась информация о поступлении в больницу Копейска 2-месячной девочки с множественными телесными повреждениями. Среди прочего, у младенца оказалась сломана рука.

Ребенка в медицинское учреждение привезла мать девочки, рассказав, что синяки у малышки появлялись на протяжении последних двух недель, а недавно она начала срыгивать кровь. При этом копейчанки утверждает, что ни она, ни ее сожитель, ни двое старших ребенка не били.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями с детьми», – заявили в прокуратуре.

Ход и результаты проверки поставлены на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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