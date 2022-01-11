Южноуральские чиновники скатаются на бюджетные деньги в Японию, Индонезию и ОАЭ

В правительстве Челябинской области решили, куда поедут на бюджетные деньги в 2022 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление «Об организации выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в 2022 году».

Согласно документу, чиновники областного правительства намерены принять участие в 121 мероприятии, направленном на продвижение продукции местных предприятий на внутренние и внешние рынки, укрепление экономических связей и формирование положительного имиджа региона: выставках, ярмарках и официальных визитах делегации Южного Урала за рубеж.

Две трети (74) всех мероприятий пройдут в Челябинской области. Среди них: крещенская ярмарка (организатор – минсельхоз), выставка «Россия православная» (куратор – минэкономразвития), выставка-ярмарка «Модный BAZAR» (минэкономразвития), зимняя ярмарка (минсельхоз), «Рождественский базар» (минсельхоз), два форума, посвященных малоэтажному строительству (минстрой), и другие мероприятия, посвященные моде, транспорту, строительству и сельскому хозяйству.

Также делегации Южного Урала планируют принять участие в 25 выставках, ярмарках и форумах в городах России. Прежде всего, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Но визиту планируются также в Сочи, Ялту, Владивосток, Кубинку и Нижний Новгород.

Кроме того, 22 поездки челябинские чиновники намерены совершить за пределы России. Кое-какие из них, правда, могут не состояться. Например, в феврале наступившего года планировалось навестить соседний Казахстан, что в свете последних событий в республике выглядит маловероятным. Зато более поздние визиты в Германию, ОАЭ и Узбекистан (последний, кстати, является чуть ли не лидеров предпочтений южноуральских чиновников в наступившем году) вполне могут состояться.

Также в планах значатся Китай, Турция, Туркменистан, Австралия, Индонезия и Япония.

Во сколько поездки правительственных делегаций обойдутся бюджету Челябинской области, в постановлении губернатора не говорится.

Челябинск, Виктор Елисеев

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