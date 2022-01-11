Полтора десятка сотрудников электротранспорта Челябинска отстранили от работы за отказ от прививки

15 работников «ЧелябГЭТ» отстранили от работы из-за отсутствия прививки от COVID-19.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», руководство ООО «ЧелябГЭТ», обслуживающего трамвайные и троллейбусные маршруты в Челябинске, отстранило 15 сотрудников, отказавшихся прививаться от коронавирусной инфекции. Эту информацию подтвердили в пресс-службе челябинской мэрии.

Известно, что речь идет о восьми работников, задействованных на трамвайных рейса, и семь сотрудниках, работавших на троллейбусах. При этом городские чиновники заверили, что на работе электротранспорта эта мера не отразится.

Напомним, о возможном отстранении сотрудников «ЧелябГЭТ» говорилось сразу после объявления об обязательной вакцинации работников ряда сфер в Челябинской области. Сначала транспортников грозились отстранить, если те не привьются первым компонентом вакцины до 11 ноября 2021 года, в ноябре реализацию угрозы перенесли на 11 декабря, сославшись на возможность вакцинироваться однокомпонентной вакциной. В начале ноября время предоставления подтверждений о вакцинации продлили до 31 декабря.

Челябинск, Виктор Елисеев

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