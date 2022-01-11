В борьбе за кресло главы аппарата челябинского заксобрания столкнулись интересы губернатора и бывшего спикера

На конкурс на должность руководителя аппарата Законодательного собрания Челябинской области заявилась чиновница из окружения Владимира Мякуша.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обещавший быть скучным конкурс на право возглавить аппарат южноуральского парламента может преподнести неожиданные сюрпризы. Это стало ясно после подведения итогов первого этапа отбора участников.

Как стало известно, первый этап преодолели шесть претендентов: Магомед Бабхоев, Джашау Биджиев, Александр Горбик, Елена Ильюшина, Александр Лебедев и Нана Швелидзе.

Первые три участника ранее нигде не светились и вряд ли претендуют на реальную борьбу за значимый пост. Ранее фаворитом считалась Нана Швелидзе. Чиновница из «команды Текслера», возглавив аппарат заксобрания, должна была окончательно оформить опеку губернатора над региональным парламентом. А заявляющийся на большинство конкурсов в Челябинске скандально известный юрист и телеведущий Александр Лебедев должен был лишь оттенить ее победу.

Однако сюрпризом стало участие в борьбе начальника организационно-аналитического управления законодательного собрания региона Елены Ильюшкиной. Ее считают «человеком Владимира Мякуша» – бывшего председателя южноуральского парламента, которого проводили с этого поста в конце минувшего года. При этом ни для кого не было секретом, что экс-спикер намерен хотя бы отчасти сохранить свое влияние в стенах представительного органа.

Эксперты пока не пришли к общему мнению – является участие Ильюшкиной в конкурсе результатом неких закулисных договоренностей, призванным создать видимость конкурентной борьбы, чего нельзя было достичь привлечением «массовки» из никому неизвестных кандидатов и весьма неоднозначного Александра Лебедева, или это попытка организовать своеобразную фронду администрации губернатора, лишив «команду Текслера» достаточно влиятельного рычага в региональном парламенте. Однако многие сходятся во мнении, что рутинный конкурс может оказаться не таким скучным и предсказуемым, как ожидалось поначалу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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