12 января ожидаются следующие события – Челябинск

12.01.2022, среда
-
14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Развитие конькобежного спорта в Челябинске» («Гранада Пресс»)
-
15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Порядок предоставления с 2022 года Пенсионным фондом некоторых видов социальной поддержки, которые прежде граждане могли получить в органах социальной защиты» (ул. Свободы, 95, каб. 115)
-
16:00 Челябинск – Открытие выставки «Зимняя сказка» (графические работы, живописные полотна, арт-объекты художников Челябинска и Челябинской области) и экспозиции новогодней ретро открытки, посвященной художникам 80-90 годов ХХ века (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube