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Среда, 12 января 2022, 06:17 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

12 января ожидаются следующие события – Челябинск

12.01.2022, среда

  • 14:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференцию «Развитие конькобежного спорта в Челябинске» («Гранада Пресс»)

  • 15:00 Челябинск – Пресс-конференция «Порядок предоставления с 2022 года Пенсионным фондом некоторых видов социальной поддержки, которые прежде граждане могли получить в органах социальной защиты» (ул. Свободы, 95, каб. 115)

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки «Зимняя сказка» (графические работы, живописные полотна, арт-объекты художников Челябинска и Челябинской области) и экспозиции новогодней ретро открытки, посвященной художникам 80-90 годов ХХ века (выставочный зал Челябинского центра искусств, ул. Сони Кривой, 30)

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