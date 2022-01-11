В Челябинской области ищут 19-летнего организатора финансовой пирамиды с «полицейским» следом

Южноуральцы попались на удочку родственника силовика, пообещавшего им красивую жизнь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ориентировку о поиске 19-летнего «финансового гения» распространил отдел МВД по Саткинскому району. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

История новой финансовой пирамиды началась осенью минувшего года. Именно тогда в интернете появилась реклама, предлагающая любителям быстро заработать некие консультации, которые помогут разработать собственную инвестиционную стратегию.

Впрочем, «герой» рекламных объявлений предлагал заинтересовавшимся весьма нехитрый способ разбогатеть. Нужно было написать ему в «личку», где он и делился секретом своего финансового успеха. Собственно, ничего особенно делать было не нужно, заверял мнимый консультант. Достаточно перечислить ему на карту более или менее кругленькую сумму и подождать пару недель, после чего получить обратно свои деньги и 30% дохода.

Соблазнившись столь простой стратегией и практически молниеносным результатом, многие отправляли молодому человеку свои деньги. Тем более что кое-кто, действительно, получал обратно инвестированные средства с обещанными процентами. Атмосферу успеха поддерживали и фотографии на странице «консультанта», где он был запечатлен купающимся в роскоши.

Однако в декабре молодой человек перестал выходить на связь с вкладчиками и принялся чистить свою страницу. Больше всего от действий афериста пострадали жители Саткинского района.

При этом, как пишет телеграм-канал Baza, в организации финансовой пирамиды подозревают 19-летнего сына начальника одного из управлений подразделения МВД в Саратовской области.

Всего от действий молодого человека пострадали около двух тысяч человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»