«Чем мы провинились?» Челябинцы жалуются на проблемы, возникшие с общественным транспортом

Челябинцы жалуются на проблемы, возникшие с общественным транспортом в наступившем году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего претензий к автобусам: не соблюдают расписание, а где-то на маршруте сократили количество машин, и теперь автобусы не дождаться, а те, что удалось «поймать», приходится «штурмовать с боем».

«Прокомментируйте пожалуйста, что с расписанием? На что ориентироваться? – обращаются горожане к транспортникам в соцсетях. – Автобус №2: за день 10 января дважды менялось расписание, сегодня с утра оно опять урезано вдвое, но и это не самое интересное. Выйдя на 6:59, автобус ушел с остановки на глазах в 6:55. Походит следующий в 7:06 (должен быть в 7:13), на вопрос водитель показывает своё расписание, говорит, что ему выдали его утром. И предлагает ориентироваться на интервал между машинами 10 (!) минут! Что это вообще?»

«Сегодня (12 января) не было автобуса №2 на 5:56 и на 6:10 с Мехколонны. Народу на остановках очень много».

«Что случилось с 71-ым маршрутом? С ул. Братьев Кашириных утром не уехать. 11 января уже полный автобус замороженные и злые люди штурмовали и выламывали двери, пытаясь уехать до любимой работы».

«Вообще не понимаю, по какому принципу составлено расписание и почему оно не соответствует действительности. Автобус №34. Должен был быть в 14:13 и 14:25. В итоге едут два автобуса по одному маршруту друг за другом. При том что на улице очень холодно, и люди специально ориентируются под расписание, которое нужно, видимо, просто для галочки».

«8 января с автобусного парка с 20:00 невозможно было уехать. После паркового кольца на автопарк должен был приехать 34 автобус на 20:06 и на 20:19. Не было ни того, ни другого. Зачем вы так издеваетесь над людьми? Раньше можно было на 31-м уехать хотя бы в сторону Комсомольского проспекта».

«Объясните все же, пожалуйста, перед кем и чем провинились пассажиры автобуса №81? Почему осталась всего одна машина на маршруте? Было три, и обещали с нового года добавить. До праздников они более – менее ходили и в соответствии с расписанием. После НГ куда возможности исчезли?»

А некоторых и вовсе лишили единственного транспорта: «Почему убрали маршрут автобуса №21? Единственный, который ходил по Комарова и можно было доехать в сторону АМЗ…»

Как выяснилось, этот маршрут никто не захотел обслуживать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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