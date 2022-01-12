Ученые создали оборудование для электроэнцефалографии в домашних условиях

Ученые создали портативное оборудование для электроэнцефалографии (ЭЭГ), которое можно использовать дома.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЭЭГ – нейрофизиологический способ диагностики, который используют в неврологии для исследования функционального состояния мозга и диагностики ряда заболеваний, включая эпилепсию, инсульт, онкологию, неврологические и психические расстройства, сосудистые заболевания головного мозга, воспаления при нейроинфекциях.

Новый прибор, концепцию которого разработали ученые Университета Северной Каролины (США) и з Сколковского института науки и технологий (Россия), – компактное и недорогое устройство, подходящее для повседневного использования.

Прибор работает как на влажных датчиках, так и на электродах с сухим контактом, что расширяет спектр его возможного действия и облегчает процесс применения. При этом прибор отличается высокой точностью при работе с любым типов электродов.

Запуск такого оборудования в серийное производство поможет сократить количество посещений поликлиник и больниц, что особенно актуально во время пандемии COVID-19, считают разработчики.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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