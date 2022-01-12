КХЛ отменила матч магнитогорского «Металлурга» и «Йокерита» из-за COVID-19

Матч магнитогорского «Металлурга» и финского «Йокерита» отменили из-за коронавируса в южноуральском клубе.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, по состоянию на 11 января у девяти хоккеистов и двух представителей «Металлурга» ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.
«С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матч №583 «Металлург» – «Йокерит», запланированный на 13 января», – заявили представители КХЛ.
Решение о возможности провести игру в более поздний срок будет принято дополнительно.
Ранее КХЛ провела внеплановое совещание с руководителями клубов лиги по вопросам проведения чемпионата.
«Оставшиеся до паузы матчи регулярного чемпионата будут проводиться только в случае, если эпидемиологическая ситуация в клубах-соперниках стабильная и нет массовых вспышек заболеваемости», – заявили в КХЛ.
Большинство клубов поддержало это предложение. Окончательное решение и календарь отмененных матчей будут утверждены после 23 января, когда в чемпионате КХЛ начнется олимпийская пауза.
Челябинск, Виктор Елисеев
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