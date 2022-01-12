Силовики проверяют сообщение о подготовке теракта в Челябинске

ФСБ и полиция проверяют информацию о готовящемся в Челябинске террористическом акте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможной подготовке теракта в Челябинске в управление ФСБ по региону сообщил один из жителей города. Сейчас сотрудники контрразведки совместно с полицейскими проверяют рассказ челябинца.

Горожанин обратился к силовикам в понедельник, 10 января. Челябинец рассказал, что к нему обратился 50-летний мужчина и попросил о юридической защите. Как пишет «Знак.ком», потенциальный террорист сообщил юристу, что намерен совершить теракт с использованием оружия и якобы просил помощи от уголовного преследования.

В пресс-службе УФСБ по Челябинской области заявили РИА «Новый День», что не владеют информацией о потенциальной подготовке теракта. В пресс-службе регионального ГУ МВД от комментариев воздержались.

Челябинск, Виктор Елисеев

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