В Челябинской области снова начали ранжировать смертность среди больных коронавирусом и публиковать раздельные данные об умерших непосредственно от инфекции и от других причин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подобным образом сведения публиковались с апреля 2020 года, когда в области зарегистрировали первые случаи гибели среди зараженных. Но летом 2021 данные в отчетах по умершим вообще и умершим именно от коронавируса перестали различаться.

Тогда первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что изменилась методика учета смертности: если сначала к сопутствующим относили онкологию, сердечные, легочные и эндокринные патологии, то потом – только тяжелые травмы. Поэтому все летальные исходы у болеющих ковидом начали считать смертью от инфекции.

Теперь ситуация, похоже, снова изменилась. Так, сегодня региональный минздрав сообщил о 232 новых случаях заболевания и о 22 умерших. При этом 14 скончались непосредственно от инфекции, а 8 – от других причин. Хотя не исключено, что в последнем случае речь идет именно о тяжелых травмах: официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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