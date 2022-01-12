Чиновницу уральского городка задержали за взятку от арестанта

В Челябинской области сотрудник городской администрации подозревается в получении взятки.
Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении специалиста администрации Кусинского городского поселения, подозреваемой в получении взятки.
По данным следствия, женщина получила 25 тысяч рублей от местного жителя, приговоренного к исправительным работам на территории городка. Деньги мужчина заплатил за то, чтобы чиновница помогла ему уклониться от исполнения наказания.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.
Челябинск, Виктор Елисеев
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