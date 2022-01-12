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Среда, 12 января 2022, 13:33 мск

Новости Челябинск

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Чиновницу уральского городка задержали за взятку от арестанта

В Челябинской области сотрудник городской администрации подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, возбуждено уголовное дело в отношении специалиста администрации Кусинского городского поселения, подозреваемой в получении взятки.

По данным следствия, женщина получила 25 тысяч рублей от местного жителя, приговоренного к исправительным работам на территории городка. Деньги мужчина заплатил за то, чтобы чиновница помогла ему уклониться от исполнения наказания.

Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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