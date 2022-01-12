Ледовый городок Копейска оказался небезопасным для детей

В Копейске часть главного ледового городка переделают из-за опасности для здоровья детей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, ледяную арку в городке на площади Трудовой Славы демонтируют: в эти минуты сотрудники городской службы заказчика убирают сооружение.

Накануне глава Копейска Андрей Фалейчик обрушился на подчиненных с критикой из-за обнаружившихся в главном городке муниципалитета небезопасных элементов.

Выяснилось, что использовать находящуюся на территории объекта большую горку крайне опасно. Причиной тому стала обыкновенная несогласованность в действиях различных участников обустройства городка.

«В 2017 году по инициативе двух копейских предпринимателей был создан уличный арт-объект – большая деревянная горка, – рассказал начальник «Городской службы заказчика» Илья Антонов. – С тех пор она каждый год устанавливается в ледовом городке, радует копейчан. В конце декабря 2021 года работы по монтажу ледового городка были выполнены с опережением графика, однако при монтаже деревянной горки не были учтены скаты, из-за чего два ската с горок соединились, а ледяная арка оказалась в опасной близости к горкам».

В мэрии Копейска выразили надежду, что после проведения работ здоровью и безопасности юных копейчан, вечерами катающихся с горки, ничто не будет угрожать.

Челябинск, Виктор Елисеев

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