Учеников уральской школы решили не эвакуировать после сообщения о минировании

В Челябинской области детей оставили в образовательном учреждении, несмотря на сообщение о минировании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», родителей учеников школы в Еткуле возмутила необъяснимая реакция властей на сообщение о бомбе в образовательном учреждении. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

Волна ложных сообщений об угрозе теракта прокатилась в понедельник, 10 января, по учреждениям Екатеринбурга, Челябинска и Москвы. Одними из первых поступили электронные письма о минировании школ, чуть позднее – об угрозе взрыва в зданиях судов, ФСИН, а также магазинов и складов одной из федеральных розничных сетей.

Среди целей, названных «телефонными террористами», оказалась школа в Еткуле. Но реакция на сообщение повергла родителей школьников в шок. «10 января в полицию села Еткуль поступил анонимный звонок о том, что заминирована школа, – рассказали они. – Полиция и кинологи осматривали здания начальной и средней школ дважды (в 10:00 и в 13:00). Некоторые дети (кто видел эту ситуацию во время уроков) были напуганы, позвонили родителям. Но эвакуации детей и педагогов из школ не произошло».

Во вторник, 11 января, комментарий по ситуации опубликовали в местной газете, заявив, что сообщение о минировании было ложным. Но такое объяснение жителей Еткуля не устроило.

«Родителей беспокоит произошедшее и крайне интересует вопрос: какими законами, распоряжениями и положениями руководствуются местное управление образования и директор школы в подобных ситуациях? Интересно, какие законы регламентируют и дают им право распоряжаться жизнями чужих детей? Сегодня это анонимный звонок шуточный, а завтра может быть реальная угроза», – возмущаются южноуральцы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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