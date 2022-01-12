Уральские металлурги возглавили рейтинг производителей проката

ММК лидирует в сегментах листового проката и металлопроката с покрытиями.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», компания возглавила сразу несколько списков очередного рейтинга лучших российских производителей и поставщиков металлопродукции по итогам II полугодия 2021 года, опубликованного ведущим отраслевым журналом «Металлоснабжение и сбыт».

ПАО «ММК» заняло первое место в списке лучших производителей листового проката, а также в рейтинге лучших производителей оцинкованного и окрашенного металла.

Группа ММК целенаправленно прилагает последовательные усилия для достижения лидерства в этих ключевых для компании сегментах. За последние два десятка лет были построены современные и высокопроизводительные мощности по выпуску высокомаржинальной продукции в прокатном переделе и производстве металла с покрытиями. Среди них – новейшие прокатные комплексы по производству толстолистового проката и высококачественного холоднокатаного проката для автомобильной промышленности. Мощные агрегаты цинкования и нанесения полимерных покрытий на производственных площадках в Магнитогорске и Лысьве (Пермский край) позволяют компании удерживать позиции крупнейшего поставщика оцинкованного и окрашенного проката на российском рынке.

Помимо этого, в рейтинге журнала «Металлоснабжение и сбыт» по итогам II полугодия 2021 года ПАО «ММК» вошло в пятерку ведущих производителей сортового проката. Также в рейтинге присутствуют еще две компании Группы ММК: Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» занял второе место в списке лучших производителей метизной продукции, а ООО «Торговый дом ММК» – четвертое место среди лучших торговых домов металлургических комбинатов.

Рейтинг лучших российских производителей и трейдеров продукции из черных и цветных металлов за II полугодие 2021 года составлен журналом «Металлоснабжение и сбыт» на основе анкет, полученных от покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных обязательств, открытость в предоставлении информации.

Челябинск, Виктор Елисеев

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