Частники снизили цены за проезд после запуска межмуниципального маршрута в Челябинске

Частный перевозчик пытается демпинговать после запуска межмуниципального маршрута между Челябинском и Копейском.

Как сообщал ранее «Новый День», с 1 января в Челябинской агломерации начали действовать несколько новых межмуниципальных маршрутов. Один из них – №483 – связал ЦПКиО Челябинска и копейский поселок Старокамышинск.

По сути, новый маршрут повторял действовавший несколько лет назад маршрут №83, года два назад обрубленный по границе между Челябинском и Копейском.

Поначалу никаких «прорывов» в ситуации с обеспечением общественным транспортом жителей копейского поселка не ожидалось: стоимость проезда была установлена на уровне 38 рублей при оплате наличными. Ровно такую же цену взимали за проезд и на частном маршруте №218 «Автопарк (Челябинск) – Старокамышинск», до запуска автобуса №483 бывшего единственным, связывавшим копейский поселок с центром Челябинска, а по сути – единственным нормально действующим маршрутом между Старокамышинском и областным центром.

Именно с этим жители поселка и связывали ценовую политику перевозчика: за проезд небольшого участка по территории Старокамышинска (около километра) с пассажиров брали на 10 рублей больше, чем по всему остальному маршруту.

Не исключено, что именно спровоцированное «ценовым вопросом» длительное противостояние между жителями Старокамышинска и владельцем маршрута привело к весьма позитивной реакции копейчан на нововведение: несмотря на равенство стоимости, пассажиры явно предпочитали пользоваться автобусами маршрута №483.

Но в ситуацию вмешались уже жители Челябинска. Для них, привыкших ездить на автобусе№83 за 23 рубля, они были неприятно удивлены повышением стоимости сразу на 15 рублей при оплате наличными и на 10 рублей – по банковской карте. К тому же на новом маршруте не действовали льготы и транспортные карты. Между тем, маршрут был единственным, связывавшим значительную часть Ленинского района Челябинска с центром города.

Неудивительно, что в первые дни наступившего года социальные сети оказались переполнены жалобами челябинцев на нововведение.

В итоге власти приняли решение с 8 января вернуть стоимость проезда на маршруте №483 к прежним значениям – 23 рубля за поездку, а заодно возобновить действие на нем льгот и транспортных карт.

Это стало еще одним ударом по позициям частного перевозчика. И сегодня на маршруте №218 появилось объявление о снижении платы за проезд. При этом, учитывая ранее звучавшие заявления об экономической обоснованности стоимости проезда в 38 рублей, действия маршрутчиков можно назвать демпингом.

Согласно объявлениям, с завтрашнего дня, 13 января, по городу на автобусах №218 можно будет проехать за 20 рублей, а поездка от одной конечной остановки до другой будет стоить 28 рублей. При этом, по словам старокамышинцев, некоторые водители маршруток проявляют недюжинную фантазию в вопросах ценообразования. «Водитель 218 сейчас пассажирам сказал, что с завтрашнего дня в Челябинск будет стоить 20 рублей, а обратно 38 рублей», – рассказала одна из жительниц поселка.

Впрочем, инициатива частного перевозчика не вдохновила жителей Старокамышинска. Едва ли не единодушно они заявляют, что этот шаг направлен на выдавливание из поселка нового маршрута. К тому же пассажиры далеко не в восторге от качества подвижного состава, обслуживающего маршрут №218.

Челябинск, Виктор Елисеев

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