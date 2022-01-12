В южноуральской больнице на требование диабетика выдать лекарства по решению суда вызвали полицию

Руководство больницы Еманжелинска отказалось выполнять решение суда об обеспечении ребенка с диабетом медикаментами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вместо положенных по закону медикаментов мать четырехлетнего малыша с диабетом получила многочасовое общение с полицейскими, которых вызвало руководство больницы №1 Еманжелинска.

У ребенка медики обнаружили сахарный диабет 1-го типа, и это дает ему по закону право на обеспечение жизненно важными лекарствами. Однако в министерстве здравоохранения Челябинской области и медицинском учреждении Еманжелинска почему-то решили иначе, наотрез отказавшись снабжать мальчика медикаментами.

Ранее мать малыша обращалась в больницу №1 Еманжелинска за необходимыми препаратами, в том числе системой непрерывного мониторинга глюкозы в крови. Но врачебная комиссия отказала малышу в этом. Тогда женщина обратилась в прокуратуру.

Надзорное ведомство провело проверку, в ходе которой выяснилось, что медики нарушили требования законодательства. Главврачу медицинского учреждения направили представление об устранении нарушений. И по результатам его рассмотрения четырех членов комиссии даже привлекли к дисциплинарной ответственности. Но – и только.

В итоге право сына на бесплатные медикаменты матери совместно с прокуратурой пришлось отстаивать в суде. Судья принял сторону ребенка, и 28 декабря минувшего года обязал региональный минздрав незамедлительно обеспечить малыша системой для непрерывного мониторинга глюкозы в крови, а также шприц-ручками с шагом 0,5 для ввода инсулина и ланцетами для прокалывания пальца. Это решение было направлено в службу судебных приставов для незамедлительного исполнения.

Вооружившись постановлением суда, женщина отправилась в медицинское учреждение. Но там ей оказались откровенно не рады. И вместо того, чтобы выдать льготные рецепты... вызвали полицию.

«Полицейские почти четыре часа выясняли, зачем я пришла, почему мне не выписывают рецепт, – цитирует «Знак.ком» женщину. – В результате они разобрались в вопросе. После их аргументов сразу нашлись бланки для выписки рецепта. Мне выписали один датчик и шприц ручку с шагом 0,5. Остальное не стали. Я была так эмоционально измотана, что не смогла спорить, а пошла домой».

Уже на следующий после визита день к ситуации подключились судебные приставы. Лишь тогда подопечные регионального минздрава выписали рецепты на получение ланцетов и еще пяти датчиков. Впрочем, медикаменты женщина так и не получила: уже в аптеке рецепты поставили на отсрочку. «Я так понимаю, датчиков нет на складах, и когда их закупят, никто сказать не может», – сетует мать четырехлетнего еманжелинца.

Челябинск, Виктор Елисеев

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