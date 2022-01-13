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Четверг, 13 января 2022, 04:58 мск

Новости Челябинск

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13 января ожидаются следующие события – Челябинск

13.01.2022, четверг

  • 11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Какие мультимедийные исторические выставки увидят южноуральцы в 2022 году» («Гранада Пресс»)

  • 14:00 Челябинск – Пресс-конференция «Штаммы коронавирусной инфекции и вакцинация от COVID-19». Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции

  • 16:00 Челябинск – Открытие выставки работ Людмилы Калиниченко «Срок годности: не ограничен (инсталляция, видео-арт)" (Галерея современного искусства «ОкNо», ул. Сони Кривой, 79А, вход через студию-театр «Манекен»)

  • 16:00 и 18:30 Челябинск – Мастер-класс «Абстрактный коллаж» на выставке «Василий Кандинский. Цветозвуки» (Челябинский государственный музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1)

  • 18:50 Челябинск – Открытие Российско-итальянского фестиваля RIFF (кинотеатр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина, 64)

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