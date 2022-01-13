В школах Челябинска отменили занятия в младших классах

Из-за мороза занятия в классах начальной школы в Челябинске отменили.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе единой дежурно-диспетчерской службы Челябинска, сегодня, 13 января, в связи с низкой температурой окружающего воздуха комитетом по делам образования принято решение об отмене занятий в школах города с 1 по 4 классы первой смены.

На 6:00 температура воздуха в областном центре была 28 градусов ниже нуля, ветер 0-1 метр в секунду. Днем ожидается -17 градусов, скорость ветра 4-6 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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