Думские выборы в Саткинском районе вылились в уголовное дело

СКР возбудил уголовное дело по факту фальсификации на выборах депутатов Госдумы в Саткинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения партии «Яблоко», в основу уголовного дела легла информация, полученная от одного из избирателей.

По словам южноуральца, вечером в последний день голосования (19 сентября 2021 года), придя на свой избирательный участок №1213 в поселке Бердяуш Саткинского района, он обнаружил, что якобы уже проголосовал. Также «проголосовали» и пять членов его семьи, в том числе те, которые уже давно живут в других местах.

Теперь в мистическом голосовании будут разбираться следователи.

Отметим, что этот случай может быть далеко не единственным в Челябинской области. Так, наблюдатели сообщали об аналогичной ситуации в деревне Чипышево Сосновского района, где в списке избирателей на УИК №2164 за семью из шести человек, включая одного умершего, были проставлены подписи о получении бюллетеней для голосования.

К слову, сегодня, 13 января, в Сосновском районном суде пройдут очередные судебные заседания об отмене итогов голосования в Чипышево и микрорайоне «Вишневая горка» (здесь, по утверждению истца, на избирательном участке №2418 пропали 504 бюллетеня, что составило 36% всех выданных УИК бюллетеней).

Челябинск, Виктор Елисеев

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