Россельхознадзор запретил ввоз животных и животноводческой продукции из Казахстана

Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию живых животных и животноводческой продукции из Казахстана.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, временные ограничения начали действовать с 12 января в качестве мер предосторожности в связи с подозрением на ухудшение эпизоотической обстановки по ящуру. В свою очередь, Казахстан. по сообщению комитета ветеринарного контроля и надзора минсельхоза республики, с 6 января ввел полный запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота сроком на 6 месяцев.

«Вводимый Россельхознадзором временный запрет распространяется на восприимчивых к ящуру живых животных, включая животных компаньонов, а также диких, цирковых и зоопарковых, а также не подвергнутое тепловой обработке мясо, мясопродукцию, молоко и молочную продукцию», – уточнили представители ведомства.

Кроме того, под ограничения попадают шерсть, волос, щетина, трофеи, кишечное сырье, шкуры и кожа, не обработанные по технологии, разрушающей вирус; генетический материал; корма и кормовые добавки животного и растительного происхождения (за исключением готовых кормов для домашних животных и декоративных птиц и некоторых других товарных позиций); бывшее в употреблении оборудование для содержания и убоя животных.

Также запрещен транзит из Казахстана по территории России живых животных, восприимчивых к ящуру.

Челябинск, Виктор Елисеев

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