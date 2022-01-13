4 из 10 депутатов от Челябинской области за три месяца не произнесли в Госдуме ни слова

Почти половина представляющих Южный Урал в Госдуме парламентариев предпочитают отмалчиваться на заседаниях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трое единороссов и один коммунист, прошедшие в Государственную думу по спискам Челябинской области, за три месяца после избрания нового состава федерального парламента ни разу не выступили с думской трибуны. Об этом сообщает телеграм-канал «Глав.Индекс», основываясь на данных на 12 января.

Среди молчунов оказались члены фракции «Единой России» Виталий Бахметьев, Олег Колесников и Владимир Павлов, а также коммунист Михаил Берулава. Интересно, что трое из них (за исключение Павлова) заседают уже не в первом составе Государственной думы.

Единоросс Олег Голиков, оказавшийся в федеральном собрании впервые, лишь один раз побывал на думской трибуне. Еще один новичок – Максим Гулин из «Новых людей» – записал на свой счет четыре выступления.

Четверку самых активных южноуральских депутатов замыкает Владимир Бурматов (ЕР), бравший слово 9 раз. На счету его однопартийца Дмитрия Вяткина 11 выступлений.

Самыми говорливыми среди «южноуральцев» оказались справедливороссы: Яна Лантратова выступала уже 17 раз, а Валерий Гартунг – и вовсе 32.

Челябинск, Виктор Елисеев

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