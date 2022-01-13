Каждый второй южноуралец уверен, что 2021 год был хуже предыдущего

Для 43% челябинцев 2021 год был хуже 2020-го.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из Челябинской области и выяснила, каковы их ожидания от 2022 года.

25% опрошенных жителей Южного Урала сообщили, что для них 2021 год прошел лучше, чем предыдущий, еще 20% не видят принципиальных отличий, а для 43% 2021 год был хуже 2020-го. 13% затруднились ответить.

Позитивную оценку чаще давали респонденты 18-24 лет (36% из них ответили, что год был лучше), негативную – люди в возрасте 45-54 лет (48%) и старше 55 лет (46%).

В профессиональном разрезе год оказался более благоприятным для юристов (41%), банковских служащих (35%) и представителей сферы искусства и медиа (31%). Хуже, чем 2020-й, уходящий год был для работников транспортной сферы.

В целом 40% жителей Челябинской области прогнозируют свое положение на рынке труда в наступившем году как позитивное, 15% – как стабильное, 25% дают негативную оценку.

Наиболее оптимистично смотрят на развитие своей карьеры в 2022 году ИТ-специалисты (47%), специалисты по управлению персоналом (42%) и маркетологи (41%). Негативных взглядов чаще придерживаются рабочий персонал, административный персонал и специалисты по продажам (по 41%).

Челябинск, Виктор Елисеев

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