В челябинском дворе разваливается детский городок. Один ребенок уже пострадал

В Челябинске во время эксплуатации начал разрушаться недавно установленный детский игровой городок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники добиваются обеспечения условий безопасности на новой детской площадке в Ленинском районе Челябинска.

Игровой городок на улице Стахановцев, установленный два года назад по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», разрушается прямо во время эксплуатации – недавно обрушились качели вместе с ребенком, сидящим на них.

Ребенок чудом не получил травму на некачественно закрепленных качелях. Об опасной детской площадке челябинцы сообщили общественникам.

По словам граждан, осенью 2021 года сооружение начало шататься и качели рухнули вместе с ребенком, едва не придавив его тяжелой перекладиной. После этого случая исполнитель убрал конструкцию с площадки. Однако под Новый год городок вернули на место и, по утверждениям жителей, не закрепили, а просто поставили на мерзлую землю.

На площадке отсутствует специальное покрытие, позволяющее уберечь детей от травм. По словам жителей дома, ООО «Управляющая компания Ленинского района» на жалобы не реагирует.

«Возможно, что для поперечной опоры данной конструкции, на которую крепится металлическая основа для качелей, был подобран неподходящий материал, который не обеспечивает достаточную надежность крепления. Это влечет риски повторного обрушения и представляет опасность для детей. Помимо указанных нарушений, мы зафиксировали выступающие острые элементы (саморезы, болты без заглушек) в детском городке, о которые легко пораниться. Эту конструкцию, по всей видимости, нельзя эксплуатировать в том виде, в котором она находится сейчас, необходимо сперва обеспечить полную безопасность во избежание травм детей», – считают общественники.

Они обратились в управляющую компанию с просьбой обеспечить безопасность детей и выполнить крепления на игровой зоне надлежащим образом.

Эксперты отмечают, что случаи некачественного оборудования детских площадок в Челябинской области – не редкость. Ранее травмы из-за некачественно установленных качелей получили дети в Снежинске, Копейске, Миассе, а также в сквере имени Колющенко областного центра. Во всех случаях в ситуации пришлось вмешаться правоохранителям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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