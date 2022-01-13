Уральские металлурги увеличивают мобильность контролеров продукции

ММК внедряет цифровые новации для аттестации продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на участке отдела контроля качества и приемки продукции (ОКП), расположенном в листопрокатном цехе №10 ММК, введена в промышленную эксплуатацию автоматизированная система проверки и аттестации металлопродукции с использованием IT-устройств.

Проект стал первым в ряду запланированных новаций, направленных на улучшение процесса аттестации металла, подготовленного к отгрузке. Реализуется это направление в интересах ОКП силами отдела производственных систем входящего в Группу ММК ООО «ММК-Информсервис».

Перед разработчиками стояла амбициозная задача: сделать всех контролеров ОКП «мобильными», убрав привязку к стационарным ПК, на которых выполнялись процедуры по поиску необходимой информации и подтверждению аттестации. Было необходимо предоставить контролерам возможность оперативно получить всю информацию по рулону и партии непосредственно на месте расположения рулонов, а также сразу выставлять отметки об аттестации, не возвращаясь к компьютеру.

Команда разработчиков из отдела производственных систем ООО «ММК-Информсервис» справилась с поставленной задачей: были подобраны оптимальные модели промышленных планшетов и разработано специализированное мобильное программное обеспечение – автоматизированное рабочее место «Мобильный контролер», при помощи которого работник ОКП участка ЛПЦ-10 может быстро и легко воспользоваться всеми необходимыми в работе информационными системами, оптимизированными для работы на планшете. В ходе реализации проекта решались технические задачи, связанные с интеграцией с большим количеством существующих и запускаемых параллельно сервисов и систем ПАО «ММК», определялись оптимальные форматы бирок и кодов для считывания, оптимизировались подходы к взаимодействию работников с новым для них устройством.

С момента старта опытно-промышленной эксплуатации, начавшейся 1 ноября 2021 года, разработчики собрали замечания и пожелания от контролеров и внедрили улучшения интерфейса, но даже ввод в промышленную эксплуатацию и реализация проекта на участке ЛПЦ-10 не закрывает возможности для дальнейших улучшений.

Ввод в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы проверки и аттестации металлопродукции заложил основу для будущего унифицированного подхода и дальнейшего масштабирования решения на других участках ОКП, а также стал еще одним шагом на пути цифровой трансформации компании в рамках принятой в 2019 году Стратегии цифровизации Группы ПАО «ММК». В ее основе – около двухсот проектов цифровой трансформации, затронувших почти два десятка основных функциональных областей деятельности компании.

Помимо этого, в портфель проектов цифровизации вошли почти два десятка технологических ИТ-платформ, необходимых для эффективной реализации стратегии. В числе приоритетных направлений – интегрированная корпоративная информационная система, мобильный доступ к ключевым бизнес-приложениям, использование технологий искусственного интеллекта для решения задач моделирования и прогнозирования технологических и бизнес-процессов, сквозное планирование производства под заказ и оперативное управление выполнением заказов, решение задач защиты жизни и здоровья сотрудников комбината на рабочих местах.

Челябинск, Виктор Елисеев

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