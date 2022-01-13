В Челябинской области будут судить бизнесмена, на чьем батуте разбился трехлетний ребенок

Житель Челябинска предстанет перед судом за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, прокурор Сосновского района направил в суд уголовное дело в отношении 27-летнего жителя Челябинска.
Из материалов дела следует, что в августе 2021 года челябинец установил в районе надувной батут. К аттракциону с многообещающим названием «Замок счастья» потянулись родители с детьми.
Вряд ли южноуральцы знали, что молодой человек оказывал развлекательные услуги, не зарегистрировав свою деятельность, и даже не прошел обучение на оператора надувного аттракциона. О безопасности работы сооружения новоявленный бизнесмен тоже не подумал.
Закончилось предприятие весьма печально: прыгавший на батуте 3-летний мальчик перелетел через стенку аттракциона и упал на асфальтированную поверхность с высоты более метра. В результате падения ребенок получил тяжкие телесные повреждения.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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