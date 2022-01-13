Преподавателя спортивного вуза Урала поймали на взятке

В Челябинской области доцент кафедры спортивного вуза подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело возбуждено в отношении доцента одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры.

По данным следствия, в течение 2016-2020 годов женщина получила более 185 тысяч рублей от студента за сдачу экзаменов без фактической проверки знаний. Проводится работа по выявлению аналогичных преступных эпизодов.

Преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В настоящее время проводятся следственные действия по установлению обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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