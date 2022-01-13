Челябинский полицейский решил подзаработать на покойниках

В Челябинской области сотрудник полиции подозревается в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, уголовное дело по подозрению в получении взятки возбуждено в отношении участкового уполномоченного районного отдела полиции областного центра.

По данным следствия, в течение 2020 года полицейский получил от предпринимателя более 10 тысяч рублей за предоставление информации об умерших гражданах, которые нужны были бизнесмену для последующего оказания предпринимателем ритуальных услуг.

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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