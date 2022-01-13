В поликлинике Коркино младенцам выдают каши с истекающим сроком годности

Родители младенцев в Челябинской области пожаловались, что получили кашу с истекающим сроком годности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», спорная ситуация произошла в поликлинике Коркинского района. Об этом местная жительница рассказала в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«10.01.2022 в детской поликлинике Коркино моему ребенку (2021 г.р., 7 месяцев) первый раз выдали каши, срок годности у которых практически вышел (4 коробки – срок до 09.02.2022, 2 коробки – срок до 25.04.2022). Ребенок 6 коробок не скушает за месяц, то есть я должна кормить ребенка просроченными кашами? Почему бы не выдать каши с нормальным сроком годности? Я работаю, плачу налоги. Почему к нам, рабочему населению, такое отношение?" – возмутилась мать маленького коркинца.

Впрочем, возмущение женщины разделяют далеко не все южноуральцы. «Вашему ребенку 4 коробки нужно скушать за месяц, у которых срок до февраля, одной коробки на 3 дня хватает, в чем проблема, остальные у вас до апреля годны. Дают, еще не довольны», – прокомментировала пост одна из пользователей.

В медицинском учреждении также не считают ситуацию проблемной. В больнице заявили, что 6 коробок каши рассчитаны на месяц, и в следующем месяце в поликлинике можно будет получить еще одну «порцию» каш.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»