Многоквартирный дом в Челябинске превратился в парилку после аварии на тепловых сетях

Челябинцы задыхаются от испарений после аварии на системе отопления.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», плотные испарения окутали квартиры многоквартирного дома №64 по улице Социалистической в Металлургическом районе Челябинска. На это жители дома пожаловались в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Помогите, пожалуйста, решить нашу проблему. Мы неоднократно обращались в ЖЭУ-3 насчет парения в подвале дома. Жильцы, проживающие на первом этаже, просто не могут находиться в своих квартирах, постоянно стоит влажность, дети болеют. ЖЭУ-3 просто игнорируют нашу очень большую проблему», – написала жительница дома.

Как сообщили в мэрии Челябинска в ответ на пост, ремонтные работы на общедомовых сетях теплоснабжения в подвальном помещении дома №64 по улице Социалистическая запланированы на пятницу, 14 января. Выполнить необходимые работы ранее, как отметили в обслуживающей организации, было невозможно «по причине низкой температуры наружного воздуха и невозможности отключения отопления на доме». Ранее на аварийном участке временно был установлен «хомут».

Челябинск, Виктор Елисеев

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