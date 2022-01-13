Полтора месяца челябинцы живут без связи из-за краж кабеля

Улица в Металлургическом районе Челябинска полтора месяца остается без связи от «Ростелекома» из-за регулярных краж кабеля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители улицы Мира в Металлургическом районе Челябинска с конца ноября прошлого года лишены телефонной связи и охранной сигнализации от «Ростелекома». Об этом они рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

По словам горожан, связи они лишены с 21 ноября. «С 21 ноября 2021 года «Ростелеком» прекратил предоставлять услуги телефонной связи в Металлургическом районе Челябинска некоторым абонентам. Число абонентов мне неизвестно. Операторы говорят, что производятся работы по восстановлению кабеля. Каждый раз обещают устранить в срок две недели. Но ничего не меняется. Никто ничего не делает. Прошла уже куча двухнедельных сроков. Два месяца не работает домашний телефон у меня и других абонентов. От операторов «Ростелекома» невозможно добиться, что делается, кто наказан за бездействие, когда реально восстановят связь», – рассказали горожане.

В самой компании проблему подтвердили. По данным провайдера, неизвестные регулярно похищают кабель на улице Мира, на данный момент срезано уже порядка 350 метров. Именно с этим связано отсутствие связи. Как уточнили в «Ростелекоме», ориентировочно связь появится в феврале этого года.

Между тем, полиция возбудила уголовное дело по фактам кражи кабеля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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