14 января ожидаются следующие события – Челябинск

14.01.2022, пятница

11:00 Челябинск – Онлайн-пресс-конференция «Наличный или безналичный. Какой способ оплаты товаров и услуг предпочитают южноуральцы» («Гранада Пресс»)

11:30 Челябинск – Торжественная церемония награждения победителей журналистских конкурсов в честь Дня российской печати с участием губернатора Челябинской области Алексея Текслера проведет (резиденция губернатора, ул. Цвиллинга, 27, шестой этаж, зал приемов)

12:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная Крещению (пресс-центр «АиФ-Челябинск», ул. Российская, 67, 9 этаж, оф. 9005). Трансляция в группе «АиФ-Челябинск» в Facebook

15:00 Челябинск – Встреча в литературном клубе «Родник» (библиотека №22 имени Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

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