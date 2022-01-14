В Челябинске начинают реновацию трех территорий: заявляют одно, строить будут другое

Глава Челябинска Наталья Котова подписала распоряжения о комплексном развитии территории в Ленинском, Советском и Калининском районах областного центра. Документы опубликованы на официальном сайте администрации города. Максимальный срок реализации проектов комплексного развития территории во всех трех районах – 7 лет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для развития территории в Ленинском районе, ограниченной улицами Обуховской, Туркменской, Уральской и Копейским шоссе, застройщику предстоит снести 19 многоквартирных домов. На их месте появятся жилые здания в 16 этажей. При этом под застройку планируется отдать от 20% до 60% всего участка, минимум 25% отойдет под озеленение, остальные земли предназначены для строительства объектов социальной инфраструктуры.

В Калининском районе реновация охватит территорию в границах улиц Братьев Кашириных, Ижевской и Игнатия Вандышева (сейчас там Каширинский рынок). В настоящее время здесь расположены пять объектов недвижимости, которые предстоит снести. В дальнейшем на участке появятся здания высотой до 25 этажей. Под застройку можно будет занять 40% – 85% всей территории, минимум 15% земли должны пойти под высадку деревьев и кустарников.

Любопытно, что в распоряжении администрации Челябинска №168 от 12 января 2022 года говорится о нежилой застройке территории. В то время как претендующие на этот участок компании заявляют о планах возвести элитное жилье. Скорее всего, речь идет об апартаментах, которые, согласно законодательству, жильем не считаются.

Аналогичная ситуация складывается и в Советском районе: участок в границах улиц Карла Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина отведен под комплексное развитие территории с нежилой застройкой. Здесь планируется строительство зданий высотой до 18 этажей – по всей видимости, тоже апартаментов. Соотношение недвижимости и озеленения аналогично территории в Калининском районе. При этом отдельно оговаривается необходимость сохранения расположенного в Советском районе объекта культурного наследия – здания элеватора. Этот «небоскреб» в стиле модерн был построен в начале ХХ века. В настоящее время здание заброшено, от помещений элеватора осталась только центральная часть, боковые секции полностью разрушены (за исключением подвальных помещений). Несколько лет назад в здании произошел пожар.

Учитывая, как легко в Челябинске разрушаются исторические здания, судьба элеватора вызывает тревогу: в распоряжении главы города сказано лишь о его сохранении, а не реставрации. Пока не совсем понятно, как заброшенное и полуразрушенное здание можно вписать в современный квартал, который возведут на очень дорогой земле. Не исключено, что эту проблему решит какой-нибудь очередной «внезапный пожар».

Челябинск, Виктор Елисеев

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