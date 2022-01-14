В России заболеваемость коронавирусом растет, а на Южном Урале продолжает снижаться

В Челябинской области за сутки выявлен 201 новый случай коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 7 зараженных.

Любопытно, что снижение заболеваемости в Челябинске продолжается на фоне роста показателей по всей России. В целом по стране, суточная выявляемость по сравнению с показателями начала января выросла на треть, а на Южном Урале – сократилась в 2 раза. Возможно, в условиях особой экологии региона вирус ведет себя иначе и подчиняется ни логике развития эпидемий, а установкам президента страны, давшего 2 недели на подготовку к новой волне.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 151 тысяча 262 инфицированных. 7 тысяч 642 из них умерли (непосредственно от инфекции – 6 тысяч 360).

Отметим, что вакцинную от ковида прошли 1 млн 552 тыс южноуральцев, или 52,6% от взрослого населения.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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