Строители Башкирии готов участвовать в проектах ММК

Стройкомплекс Башкортостана готов к сотрудничеству с ММК.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», это стало очевидным по итогам визита в Магнитогорск большой делегации представителей строительных организаций республики во главе с заместителем министра строительства и архитектуры Башкортостана Артемом Ковшовым.

Гости посетили строительную площадку многофункциональной парковой территории «Притяжение», побывали на промплощадке Магнитогорского металлургического комбината, где познакомились с ходом возведения новых производственных объектов ПАО «ММК»; провели встречу с директором по капитальному строительству комбината Александром Мухиным.

Взаимный интерес сторон понятен. ПАО «ММК» в рамках выполнения Стратегии своего развития до 2025 года приступил к реализации масштабной инвестиционной программы, запланировав в ближайшие годы возвести целый ряд крупных промышленных объектов. Как сообщил директор по капстроительству ПАО «ММК» Александр Мухин, в планах компании на 2022 год – строительство коксовой батареи №12, доменной печи №11, утилизационной паровоздушной электростанции, машины непрерывного литья заготовки. Запланированы и другие производственные объекты на перспективу.

Особое место в строительной повестке Магнитки занимает уникальный в масштабах страны проект «Притяжение», в рамках которой предполагается комплексное освоение территории площадью около 400 гектаров. Здесь будет создано круглогодичное мультифункциональное парковое пространство с комплексом зданий общей площадью около 100 тыс. кв. м. На одной территории расположатся образовательные, музейные, общественно-деловые, спортивно-событийные, гостиничные, парково-рекреационные объекты, рестораны и кафе. Запланированы и другие социальные объекты социальной инфраструктуры. В частности, в этом году стартует строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на территории загородного центра «Уральских зорей» – проект должен быть даже территориально интересен башкирским строителям, поскольку расположен в Башкортостане.

Реализация столь грандиозных планов требует большого числа работников строительных специальностей, которых в Магнитке зачастую не хватает. А некоторые специальности, такие как каменщик, футеровщик, плотник, электрогазосварщик возглавляют список самых востребованных. Поэтому ПАО «ММК» готово использовать труд профессионалов с ближайших регионов. И здесь, конечно, в первую очередь речь может идти о Республике Башкортостан. Уже сегодня около пяти тысяч человек каждое утро едет на работу в Магнитогорск из соседнего Абзелиловского района республики – такие данные озвучил глава района Ильдар Нафиков. Но географию территорий, строительные организации которых готовы принять участие в реализуемых проектах города, можно значительно расширить.

По словам заместителя министра строительства и архитектуры Башкортостана Артема Ковшова, в республике работает около 2300 строительных организаций, больше половины из них предпочитают вахтовый метод, зарабатывая на площадках от Владивостока до Калининграда и Крайнего Севера. А вот в соседней Челябинской области и, в частности, в Магнитогорске, который развивается и весьма перспективен, не так активны. А ведь за Магниткой стоит еще и весь юг области, районные центры, нуждающиеся в квалифицированных рабочих. При этом в Башкортостане достаточно много хорошо зарекомендовавших себя организаций, готовых выполнять самые сложные задачи.

«Визит в Магнитогорск позволил своими глазами увидеть масштабы строительства, – констатировал Артем Ковшов. – Посетили парк «Притяжение». Экскурсия на комбинат позволяет не только познакомиться с основными переделами, узнать о внедрении современных экологичных технологий, но и увидеть ход строительства будущих объектов, на которые есть все шансы зайти и нашим специалистам. Тем более что опыт работы на промышленных предприятиях у башкирских строителей есть, включая реконструкцию доменных печей, электроподстанций. Поэтому предложение руководства ММК принять участие в проектах нам интересно».

Челябинск, Виктор Елисеев

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