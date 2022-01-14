20-летний челябинец украл в индустриальном парке больше 200 метров труб

Житель Челябинска осужден за кражу труб с территории производственного предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, мировой судья судебного участка №8 Ленинского района Челябинска признал 20-летнего местного жителя виновным в краже.

15 сентября прошлого года молодой человек проник на территорию ООО Индустриальный парк «Станкомаш» по улице Енисейской, вооружившись металлоискателем. На одном из участков он обнаружил под землей металлические трубы.

Тогда он нанял ничего не подозревающих водителей экскаватора и грузового автомобиля, выкопал найденные трубы протяженностью свыше 220 метров, с похищенным имуществом с места преступления скрылся. Материальный ущерб от визита «кладоискателя» превысил 190 тысяч рублей.

Похищенные металлические трубы парень сдал в пункт приема металлов.

Челябинец вину признал полностью, в ходе дознания возместил ООО Индустриальный парк «Станкомаш» материальный ущерб на сумму 20 тысяч рублей.

Суд при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих вину обстоятельств назначил виновному наказание в виде обязательных работ на срок 160 часов.

Исковые требования ООО Индустриальный парк «Станкомаш» на сумму свыше 170 тысяч рублей удовлетворены в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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