В Челябинской области перевозчики отказываются возить школьников

В Челябинской области школьники ежедневно проходят километры опасных дорог из-за нехватки автобусных рейсов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, общественники призвали прокуратуру и власти Магнитогорска, Троицка, Карталов, поселка Красногорский Еманжелинского района обеспечить юным южноуральцам безопасную дорогу в учебные заведения.

«Дети ходят зимой пешком по семь километров, а студенты голосуют на дорогах, чтобы успеть на занятия в техникум. О проблемах с получением качественного образования, связанных с отсутствием или нехваткой автобусных рейсов, нам сообщили жители сразу нескольких муниципалитетов», – рассказали в организации.

Так, поселок Красногорский Еманжелинского района уже год лишен регулярного автобусного сообщения с Челябинском и близлежащим Южноуральском. Поездка в эти города, где многие местные жители учатся, работают и наблюдаются у врачей, становится для красногорцев проблемой.

«С мая ходит маршрутка на 15 мест, это очень мало, люди вынуждены пользоваться попутками. Так как наша автостанция продана, ждать приходится на улице, на морозе. Перевозчик сократил рейсы и очень часто отменяет их совсем из-за поломки машин, болезни водителей и отсутствия денег на заправку. Предыдущий перевозчик работал очень хорошо. Администрация района молчит, не принимает никакого участия в проблеме. Страдают более 12 тысяч человек – таково население поселка», – рассказала жительница Красногорского.

На отсутствие транспортного сообщения пожаловались и жители Магнитогорска из поселков Карадырский и Надежда. Здесь дети вынуждены ходить на занятия пешком по три километра в одну сторону из-за отсутствия регулярных автобусных рейсов. Зимой это становится особым испытанием для школьников, ведь по пути нет тротуаров, освещения, а дороги находятся в плачевном состоянии.

Школьники из поселка Центральный проходят целый квест, чтобы добраться до школы в Карталах. Путь составляет 5-7 километров пешком. Перевозчику, по словам родителей, невыгодно возить детей на занятия, поэтому был оставлен всего один рейс в 7:30 утра.

Небезопасен путь школьников и в Троицке. Участок дороги на въезде в город возле остановки «Ипподром» с трассы от Челябинска не оборудован пешеходным переходом и элементами, ограничивающими движение или предупреждающими о переходе дороги пешеходами. Однако именно с этой остановки дети и жители микрорайона ежедневно отправляются в школу, на работу. На дороге в районе улицы Меньшениной, 12, где и расположена остановка, регулярно случаются ДТП, в том числе с летальным исходом. Движение автомобилей по дороге активное, поскольку это выезд из города и машины набирают скорость, выезжая на трассу.

Обращения в местную администрацию, по словам родителей, ни к чему не привели. Общественники просят власти оборудовать пешеходный переход, ограничить скоростной режим и установить знаки, предупреждающие о том, что рядом могут находиться дети.

«Акция «Дорога в школу» неоднократно демонстрировала, что конструктивное взаимодействие с органами власти дает положительные результаты. За прошедший год в России более 600 опасных маршрутов в школу выявлены и поставлены на контроль. Почти 500 участков после обращения к властям были приведены в нормативное состояние. Отмечу, что чаще всего помощь общественников требуется жителям муниципалитетов, отдаленных от областного центра, где местные власти с трудом идут на диалог с жителями. Напомню также, что безопасность детей – приоритетный вопрос, и речь не может идти о бездействии по факту нехватки средств. Задача – их изыскать и обеспечить надлежащие условия для школьников», – заявил представитель общественников.

Челябинск, Виктор Елисеев

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