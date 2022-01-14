Высокопоставленные чиновники Южного Урала десять лет получали жилищные субсидии за счет рядовых сотрудников

В суде рассказали о VIP-очереди на жилищные субсидии в правительстве Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», подробности неприглядной политики распределения субсидий среди не самых бедных чиновников правительства Челябинской области всплыли в ходе очередного заседания суда по иску бывшего юриста регионального кабинета министров Юлии Нагибиной, безуспешно пытающейся оспорить свое увольнение по решению действующего губернатора Алексея Текслера о сокращении ее должности (произошло это, когда она была в отпуске по уходу за ребенком).

На заседании, прошедшем в четверг, 13 января, экс-сотрудница администрации главы региона рассказала о получении высокопоставленными чиновниками жилищных субсидий в обход существующего порядка.

При этом речь не только о сотрудниках правительства. «Субсидии получали работники Заксобрания, – цитирует Нагибину блогер Валентина Волкова. – На каком основании они попадали в сводный список губернатора, непонятно. Почему тот же губернатор принимал решение по аудиторам контрольно-счетной палаты? Контрольно-счетная палата находится под юрисдикцией Заксобрания. Какое отношение губернатор имел к областной избирательной комиссии? При этом тот же Обертас (возглавлявший до конца 2021 года областной избирком – прим. РИА «Новый День») вставал на учет как сотрудник аппарата губернатора и правительства области, а получал субсидию уже как председатель избирательной комиссии, вне всяких сводных списков».

Экс-чиновница заявила: бывали случаи, когда «главные должностные лица госорганов» сами принимали решение о перечислении средств на субсидии, предназначавшиеся им же.

Кроме того, существовала отдельная VIP-очередь. То есть высокопоставленные чиновники различных ведомств улучшали свои жилищные условия (к слову, не взирая на то, была ли в том действительная необходимость), по сути, за счет собственных же подчиненных. Так, по словам Юлии Нагибиной, в 2017 году, кроме министра культуры региона Алексея Бетехтина, никто в минкульте жилищную субсидию не получил. Всего же только за 2016-2019 годы обходным путем получили жилищные субсидии 40 человек высшей группы должностей на сумму более 80 миллионов рублей. «Из-за этих 40 внеочередников все остальные госслужащие, стоящие в очереди, прибавили себе минимум лишний год ожидания», – уверена экс-чиновница.

Кстати, срок ожидания в очереди обычного служащего правительства составлял 6 и более лет, а для чиновника высшей группы должностей – 1- 2 года.

Подобная практика прекратилась лишь в 2020 году – после прокурорской проверки и представления надзорного органа об устранении нарушений законодательства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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